Поклонская заявила об угрозе из-за раскрытия ее нового имени

Экс-прокурор Крыма, бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила об угрозе из-за раскрытия ее нового имени журналистом Сергеем Марданом. Комментарий по ситуации она опубликовала в Telegram-канале.

Поклонскую шокировало, что сотрудник средств массовой информации обнародовал ее новые данные. По ее мнению, подобное поведение никак не вяжется со званием журналиста. Бывший прокурор Крыма уверена, что Мардан либо «заигрался» в микрофонного патриота, либо действительно не осознает последствий.

«По всей видимости, недооценивает той угрозы, с которой борются наши солдаты и гибнут, пока он разгоняет ненависть в своих передачах», — написала в посте Поклонская.

Она подчеркнула, что поведение Мардана недопустимо в условиях, когда Россия ведет военную операцию.

До этого журналист опубликовал фотографию страницы из дела, которое рассматривается в Гагаринском районном суде Москвы. В судебных документах Поклонская была указана как Радведа.

Мардан предположил, что экс-прокурор Крыма захотела разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры».

Ранее Поклонская поделилась, что не исповедует православие ни в одной из его форм — ни православие, ни какую-либо другую монотеистическую религию.

