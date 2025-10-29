Прораб из Москвы выиграл в лотерею 36 млн рублей благодаря датам рождения
Житель Москвы Ровшан Мусаев выиграл в лотерею более 36 млн рублей, выбрав комбинацию чисел, совпадающую с датами рождения своих близких.
Прораб из Москвы Ровшан Мусаев стал обладателем суперприза в размере более 36 млн рублей в розыгрыше «Рапидо Про», передает РИА «Новости». Как сообщили в пресс-службе «Столото», мужчина указал в трех лотерейных билетах даты рождения – свою и своих родственников, и каждый билет оказался выигрышным.
Победитель рассказал, что в тот день был не в настроении и приобрел билеты через мобильное приложение. Один из них принес ему 100 тыс. руб., второй – 17 тыс. руб., а третий – рекордные 36 млн 505 тыс. 172 руб.
Мусаев добавил, что на протяжении нескольких лет отмечал одни и те же числа, уверенно ожидая крупного выигрыша. Сейчас он обдумывает, как распорядиться суммой, но считает, что деньги обязательно найдут свое применение.
Россиян предупредили о мошеннических схемах через лотереи
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Подмосковья выиграла сначала 660 тыс., а затем 56 млн рублей в лотерею.
Оператор лотерей накануне назвал самой популярной статьей расходов среди победителей вложения в недвижимость.
Между тем математик Иван Оселедец отметил, что шанс выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.