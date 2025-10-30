Россиянам рассказали, что делать в случае болезни во время отпуска

С письменного согласия сотрудника можно привлечь к работе в выходные и праздники в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации.

Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Без его согласия работника могут привлечь к выполнению обязанностей, например, для предотвращения катастрофы, производственной аварии, для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя», — подчеркнул собеседник RT.

При этом, по его словам, привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.

«Эти категории граждан должны быть под подпись ознакомлены со своим правом в любом случае отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день», — заключил эксперт.

