Подольская: в России 1 ноября будет сокращенным рабочим днем

Рабочий день в субботу, 1 ноября, должен быть сокращенным на один час для работников на пятидневной рабочей неделе. Об этом РИА Новости рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, сокращенный день считается предпраздничным. Это связано с переносом выходного дня с субботы на понедельник, 3 ноября. Подольская добавила, что россиян ждет сокращенная рабочая неделя из трех дней в начале месяца, которая начнется в среду, 5 ноября.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что всего в России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней. 15 октября общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов выступил с идеей пересмотреть количество праздничных дней и отпусков в России. По его словам, оплачиваемый отпуск необходимо сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники, за которые страна теряет "сотни миллиардов рублей в результате простоя производств", — до шести дней.