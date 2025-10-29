Зараженные макаки сбежали после ДТП в США

В штате Миссисипи власти ведут поиск потенциально больной лабораторной обезьяны, сбежавшей после аварии перевозившего животных грузовика. Об этом сообщает британская газета Guardian.

По имеющейся информации, прибывшие из Национального биомедицинского центра Тулейнского университета в штате Луизиана макаки-резусы были инфицированы несколькими вирусами, включая гепатит С и Covid-19, поэтому представляют потенциальную опасность для людей. Приматы, весящие около 12 кг, проявляли агрессию, поэтому приближаться к ним можно было только в средствах индивидуальной защиты.

Восстание планеты обезьян: в США сбежали 43 лабораторные макаки

Позже представители местной полиции заявили, что все обезьяны, за исключением одной, были ликвидированы. В настоящее время осуществляется поиск последней макаки.

