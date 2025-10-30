Сергунина пригласила москвичей и туристов на программу ко Дню народного единства

По случаю Дня народного единства кинопарк «Москино», ВДНХ, культурные центры, библиотеки, музеи и парки столицы подготовили разнообразные мероприятия. К ним присоединятся порядка 350 локаций по всему городу. Основная часть мероприятий намечена на 4 ноября, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

— На ВДНХ и многих других культурно-досуговых площадках пройдет больше 400 событий. Приглашаем москвичей и туристов на исторические реконструкции, концерты, экскурсии, лекции и творческие мастер-классы, — отметила Наталья Сергунина.

Так, 4 ноября на территории «Москино» посетителей ждет представление с участием реконструкторов, которые познакомят зрителей с событиями Смутного времени. Там же пройдет реконструкция исторических эпизодов Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Все мероприятия пройдет с аудиовизуальным сопровождением.

В этот же день на ВДНХ пройдет обзорная прогулка, посетители которой смогут увидеть знаковые объекты комплекса. Гостям также расскажут об истории празднования Дня народного единства на выставке. Помимо этого, в мастерской инженерного творчества «КулибинПРО» пройдет викторина о народах и традициях России, главных изобретениях отечественных ученых, а также уроки по рисованию и выжиганию по дереву.

4 ноября в России отмечается День народного единства. В этом году в честь праздника россияне будут отдыхать сразу несколько дней. Однако сначала их ожидает шестидневная рабочая неделя. Как долго продлятся ноябрьские выходные и история праздника — в материале «Вечерней Москвы».