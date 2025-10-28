В Госдуму внесли проект об освобождении детей мигрантов от тестирования

В Государственную думу (ГД) во вторник, 28 октября, внесли законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком.

© Вечерняя Москва

Авторы проекта, депутаты ГД от КПРФ Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов, отметили, что такая процедура не имеет практического смысла.

— В этой связи проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей, иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, — говорится в документе на сайте думской электронной базы.

Ранее заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что Минпросвещения РФ предоставляет все возможности для повторной сдачи тестирования по русскому языку детьми мигрантов, претендующими на обучение в российских школах. По его словам, те, кто не прошел тестирование, могут изучить язык, чтобы соответствовать требованиям для зачисления.

С 1 апреля текущего года детей мигрантов перестали принимать в школы без знания русского языка. 23 мая глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что детям, которые начали учиться в школах в России до того, как закон об обязательном экзамене вступил в силу, не потребуется сдавать соответствующее тестирование.