Директора школы уволили после скандала с разделяющими детей табличками

Директора школы в Азове, где в столовой были разделяющие детей таблички, уволили.

Об этом во вторник, 28 октября, сообщил глава города Дмитрий Устименко.

— Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости, — заявил он.

Устименко также извинился от имени сотрудников школы за допущенную ситуацию. Он заверил, что решит эту проблему, отметив, что все дети будут получать одинаковое питание, передает Telegram-канал RT.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назвал ситуацию с табличками грубейшей дискриминацией. Она также отметил, что директору школы был объявлен выговор. Кроме того, губернатор поручил своему заместителю Андрею Фатееву взять на контроль организацию питания в регионе.

В Сети распространилось фото из школы, где в столовой на столах установлены таблички «Малоимущие» и «СВО». 28 октября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на данный инцидент. Она заявила, что это является дискриминацией.