Как друзья и коллеги Романа Попова отреагировали на смерть актера

Комик Гарик Харламов прокомментировал смерть звезды сериала «Полицейский с Рублевки» и бывшего резидента Comedy Club Романа Попова, которого не стало из-за рака мозга. На эту тему комик высказался в Telegram.

По словам Харламова, Попов много трудился, чтобы стать знаменитым. «В Comedy Club не всегда складывалось все удачно. Номера переписывались, редактировали и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего», — написал Харламов.

Комик добавил, что очень радовался за Попова, когда тот получил роль следователя Игоря Мухича в «Полицейском с Рублевки». После этого Харламов в шутку стал называть актера при встрече Сериалом. «Светлая память тебе, Ром. Еще увидимся, Сериал!» — заключил юморист.

Актер Роман Попов был очень добрым, ответственным человеком. Узнав о страшном диагнозе, он боролся с онкологией, как только мог. Об этом во вторник, 28 октября, поделился режиссер и актер Антон Богданов.

— Хороший, веселый парень. Он снимался у меня в детской картине. Очень ответственный, шебутной, очень добрый парень. Но, к сожалению, беспощадная болезнь, — цитирует собеседника «Известия».

Скончавшийся актер Роман Попов никогда не страдал звездной болезнью, несмотря на всенародную известность, рассказал режиссер сериала "Полицейский с Рублевки" Илья Куликов, передает News.ru.

Он объяснил это тем, что актер пришел в карьеру "из юмора". Попов был обычным человеком без самомнения, поэтому с ним было невероятно просто работать.

"Попов был добрейшей души человеком, всегда готовым всем помочь, никогда никого не обижал. Очень светлый, позитивный, добрый и мягкий, даже в чем-то ранимый, наверное, человек. Очень жаль, что нам приходится с ним проститься", – сказал Куликов.

Своими воспоминаниями также поделился ближайший друг Попова – юморист Оганес Григорян. В беседе с "Вечерней Москвой" он заявил, что знал актера свыше 20 лет.

"Мой ближайший друг, мы прошли с ним много-много всего вместе, в определенный момент времени были очень близки. Поэтому его уход я воспринимаю как потерю очень близкого человека", – рассказал он.

Актер Роман Попов скончался на 41-м году жизни после рецидива рака мозга, с которым он боролся с 2018 года. После операции и лечения болезнь ненадолго отступила, однако в 2025 году вернулась. Коллега актера по сериалу «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова в беседе с «Вечерней Москвой» выразила соболезнования в связи с его смертью.

— Рома был в высшей степени жизнелюбивым человеком. Его главным приоритетом в жизни были семья и любимая жена. Он был очень эрудированным и интересующимся человеком, потрясающе пел. Мне будет очень не хватать, — отметила актриса.

Рецидив рака мозга, который обнаружили у актера Романа Попова, развивался очень быстро. Об этом газете "Известия" сообщил друг артиста, резидент Comedy Club Оганес Григорян.

Актер уточнил, что рецидив обнаружили в мае 2025 года. Впервые Попов перенес заболевание в 2018 году, после чего его удалось вывести в ремиссию.

"Болезнь вернулась, очень быстро прогрессировала, и очень быстро все закончилось", - сказал Григорян.

Актер Роман Попов, умерший на 41-м году жизни, запомнился зрителям в первую очередь по роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки». Один из продюсеров картины Андрей Семенов в Семенов в разговоре с Daily Storm признался, что новость о смерти Попова пробрала его просто до мурашек и теперь ему сложно вспоминать об артисте в прошедшем времени. Это был большой и добрый ребенок, сказал про Попова продюсер сериала.

«Я просто ошарашен... Остались самые теплые чувства от работы с Ромой. Это наш с ним первый крупный проект — «Полицейский с Рублевки». Он для нас был очень близким актером», — заявил продюсер.

Семенов вспомнил, как он и коллеги Валерий Федорович, Евгений Никишов, Илья Куликов на первом этапе помогали финансово Попову, который боролся с раком: «Конечно, мы знали о болезни, но думали, что он выкарабкается. Продюсеры даже скидывались ему на лечение. Рома был большой, добрый и простой человек. Это такой, не знаю, можно ли так сказать, взрослый ребенок. От него не исходило негатива, а наоборот, было какое-то озорство».

Продюсер также рассказал, как команда, работавшая над сериалом, пыталась спасать Попова от депрессии.

«На первом этапе, когда он вылечился, мы его ругали. Потому что Рома не соблюдал режим, не хотел гулять. У него была депрессия послеоперационная. Мы записывали мотивирующие видео, чтобы воодушевить его. Это было немножко по-детски, но тем не менее сработало», — сказал Семенов.

Он добавил, что свяжется с агентом Попова, коллегами и они вместе подумают, как теперь помочь финансово семье актера. У Попова остались трое детей: сын Федор и дочери Елизавета и Марта. С женой Юлией артист жил с 2007 года.

Продюсер кинофестиваля «Алые паруса» Наталья Громова, дружившая с актёром Романом Поповым, рассказала о последних месяцах его жизни.

«Рома очень любил наш фестиваль, даже хотел приехать в этом году, хотя ему уже назначили химию. Но его не отпустили врачи. Так, мы с актёрами начали сами приезжать к Роме в гости. Веселили и бодрили его, пели песни, делали с ним зарядку. Правда, одним глазом он уже вообще ничего не видел, но бодрился», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, Попов лежал дома, за ним ухаживала мать, которая говорила, что после визитов друзей сыну становилось лучше.

Как добавила Громова, врач, который вёл Попова, отмечал, что болезнь отступила, но организм актёра, к сожалению, не справился.

Актер Роман Попов, известный по сериалу "Полицейский с Рублевки", перед смертью не находился в коме, но был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом ТАСС сообщила друг семьи актера Наталья.