Родители оценили идею ввести «шведский стол» в российских школах

Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова в разговоре с Рамблером оценила идею ввести в российских школах систему питания «шведский стол».

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести в школьных столовых систему «шведский стол». Она подчеркнула, что депутатам поступают сообщения от граждан с критикой питания в медицинских и образовательных учреждениях. Она отметила, что продукция зачастую «не отвечает вкусовым потребностям детей». Парламентарий добавила, что данная система питания «доказала свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов».

Утверждение о том, что «шведский стол» ведет к снижению объемов пищевых отходов, является достаточно спорным. На самом деле при такой системе питания приходится закупать больше продуктов, ведь тут должен быть выбор из разных блюд, и эти блюда должны достаться всем. Так что с экономической точки зрения это более затратное дело. Поэтому нужно отметить, что если данная инициатива вдруг будет реализована, то это приведет к удорожанию школьного питания. Конечно, родителям учащихся это не понравится. Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

По словам эксперта, при введении «шведского стола» в школьных столовых «будет твориться полный кавардак».

«Я примерно представляю себе, как все это будет выглядеть, что будет происходить в школьных столовых. Школьники, которым надо быстро поесть на перемене, будут «толкаться и драться» за одно-два из предлагаемых им блюда, а все остальное ими будет отставлено. В особенности это касается учащихся младших классов. И кто будет их там растаскивать? Поэтому, полагаю, «шведский стол» - это система питания не для детей», - сказала она.

Вместе с тем Леткова заявила о необходимости разнообразить нынешнее меню российских школьников.

«Использование привычных меню является более экономичным и более разумным шагом. Однако на сегодняшний день существует проблема с вариативностью школьного питания. Сейчас у многих детей есть аллергия на те или иные продукты, у многих из них есть различные заболевания, предполагающие особый тип питания, но их родители не могут им ничего выбрать из школьного меню. Поэтому школьное меню должно быть вариативным, оно должно все это учитывать. Было бы хорошо, если бы родители учеников могли бы выбирать из разных вариантов, выбирать то, что подходит их детям», - отметила общественница.

