Москвичка пожаловалась на котлеты с пакетом внутри из «ВкусВилла»

Жительница Москвы пожаловалась на котлеты с целлофаном внутри, которые ей доставили из «ВкусВилла». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Женщина сообщила, что 2 октября она заказала доставку из магазина. Среди продуктов были замороженные рыбные котлеты из трески.

После того как москвичка приготовила блюдо, она заметила в нем посторонний предмет черного цвета, оказавшийся куском целлофанового пакета.

«Как только я обнаружила это в котлетах, я сразу написала в поддержку. Они лишь вернули мне деньги, потраченные на товар. Вернули их бонусами», — рассказала покупательница.

Ранее стало известно, что москвич оказался в больнице с отравлением из-за съеденной чиабатты из сети «Вкусвилл». Он пояснил, что приобрел продукт в кафе «Вкусвилла» на улице Большая Якиманка. После обеда у него появилась тошнота и повысилась температура.