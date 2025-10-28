Стали известны подробности смерти актера Романа Попова

Известный актер Роман Попов, звезда сериала «Полицейский с Рублевки», перед смертью был в коме в крайне тяжёлом состоянии на аппарате жизнеобеспечения. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Артист скончался 28 октября у себя на родине в Йошкар-Оле. Его организм уже не реагировал на лечение, усилия врачей не привели к положительным результатам. Место и время похорон пока не называются.

По данным канала, в июне у Романа случился судорожный приступ, но он отказался от госпитализации, планировал и дальше сниматься в сериалах и кино.

Умер актер Роман Попов

В августе 40-летний артист ослеп из-за рецидива рака мозга — злокачественную опухоль у него нашли ещё в 2018 году. Тогда медики удалили новообразование, но потом болезнь вернулась с осложнениями.

«Никто не верил [10 лет назад], что Попов — непрофессиональный актёр, а это [съемки в сериале «Полицейский с Рублевки»] его первый успех. Совсем скоро Мухича будут узнавать везде — а артист снимется ещё в 40+ картинах», — отметили журналисты.

У Романа Попова остались жена и трое детей — 14, 12 и 6 лет.