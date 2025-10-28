Хуснуллин: разрыв между "бедными" и "богатыми" регионами сократят к 2030 году

Разрыв между уровнем бюджетной обеспеченности десяти самых "богатых" и десяти самых "бедных" регионов России будет сокращен к 2030 году. При этом правительством ведется работа по пересмотру условий межбюджетных трансфертов, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы реализуем задачу сократить разрыв бюджетной обеспеченности между 10 самыми богатыми и 10 самыми необеспеченными регионами - у нас есть такая задача как задача нацпроекта до 2030 года. При этом мы пересматриваем условия предоставления дотаций, межбюджетных трансфертов, смотрим, какие виды помощи регионам нужно оказать, чтобы они максимально нарастили свою налоговую базу", - сказал он.