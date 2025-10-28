Мэр предупредил россиян о неприятностях из-за дизлайков под постами об СВО

Мэр города Стержевой в Томской области Валерий Дениченко рекомендовал не ставить дизлайки и не выражать негативное под постами о специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил в комментарии под постом в своем Telegram-канале о наборе добровольцев по контракту. На это обратили внимание «Осторожно, новости».

Отвечая одному из жителей, Дениченко призвал россиян быть готовыми к тому, что негативные комментарии в адрес военных могут «вылиться в неприятности». В частности он подчеркнул, что установить тех, кто поставил лайки и дизлайки, будет легко.

«Несколько сотен стрежевских мужчин находятся на СВО. Ежедневно рискуют своими жизнями (...) Я никого не пугаю, просто хочу предостеречь. Парни придут с войны и могут в реальной жизни спросить с тех, кто в том чате их работе дизлайки ставил. Потом поздно будет думать и бегать жаловаться», — написал мэр российского города.

Этот комментарий мэра тоже набрал дизлайки. При этом комментарий, на который ответил Дениченко, уже удален. Как пишут «Осторожно, новости», комментировать свое высказывание в беседе с журналистами чиновник отказался.

Ранее мэр города Канска Красноярского края Ольга Витман записала видео, связанное с проведением СВО, и стала объектом критики горожан, которые сочли ее улыбающийся тон неуместным.