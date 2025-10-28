В России введут обязательное неинвазивное тестирование для беременных

Обязательное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для всех беременных введут в России.

Как сообщает «Коммерсантъ», это предусмотрено проектом нового порядка ведения беременности, опубликованным Минздравом России.

Отмечается, что анализ позволит выявлять хромосомные аномалии у плода по крови матери без необходимости прибегать к инвазивным вмешательствам.

«Тест безопасен, информативен и давно используется в ведущих странах», — приводятся в сообщении слова репродуктолога Виктории Шустовой.

Издание отмечает, что НИПТ станет частью нового клинического руководства, в которое также войдут обязательное консультирование с психологом и чёткие сроки постановки на учёт.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала запуск с 2026 года единого регистра с данными о беременных.