«Сам решу»: как россияне относятся к жизни с родителями. Исследование Rambler&Co

По мнению респондентов, можно не съезжать, но только без контроля и с уважением к личным границам.

В октябре 2025 года в Госдуме возмутились шоу «Маменькин сынок», которое демонстрирует взрослых мужчин, которые так и не сепарировались от родителей. В сети это также спровоцировало споры и обсуждения – считать ли такое сожительство «красным флагом»? Медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, как они к этому относятся.

Против совместного проживания взрослых детей с родителями высказывается большинство опрошенных россиян (40%). Из них 26% уверены, что взрослый человек должен жить отдельно, а 14% считают такой вариант допустимым лишь на время, пока человек «встаёт на ноги». При этом 31% респондентов относятся к этому нормально, если всем комфортно, а 29% допускают подобное из-за сложных обстоятельств, таких как болезнь или финансовые проблемы.

Главной причиной трудностей с сепарацией (отделением от семьи) 59% участников назвали отсутствие жилья и нехватку дохода. Ещё 21% отметили, что многим просто удобно не менять привычный уклад, 10% связывают это с привычкой к родительской заботе, 8% – с психологической созависимостью и 2% – с чувством вины перед родителями.

Впрочем, иногда совместное проживание респонденты считают нормой. 30% полагают, что всё зависит от того, помогает ли взрослый человек родителям и ведёт ли хозяйство. Для 29% важно, чтобы решение было обоюдным, а 21% считают главным условием личные границы и свободу. Но пятая часть (20%) уверены, что самостоятельность возможна только при раздельной жизни.

По мнению 43% респондентов, совместное проживание – это чаще стечение обстоятельств, чем созависимость. Однако 27% видят причину в обоюдной неготовности к разделению, 17% считают, что «не отпускают» именно дети, а 13% винят в этом родителей, склонных к контролю.

На вмешательство старшего поколения в личную жизнь детей большинство смотрят сдержанно. 41% говорят, что всё зависит от формы – забота и контроль не одно и то же. Ещё 27% считают подобное вмешательство недопустимым, 20% одобряют лишь советы, расценивая их как полезный опыт, а 12% не видят в этом ничего плохого, если семья близка.

Сохранить тёплые отношения при раздельном проживании, по мнению большинства, вполне возможно. 57% уверены, что для этого достаточно регулярно общаться и помогать друг другу, 27% считают, что дистанция даже улучшает отношения. Каждый десятый (10%) уверен – ничто не заменит живого общения, а 6% отмечают, что близость со временем в любом случае теряется.

Идеальной моделью отношений с родителями 47% россиян считают формат «живём раздельно, но видимся часто». Ещё 26% выбирают вариант «недалеко, но с уважением к личным границам», 17% устраивает редкое общение без давления, а 10% комфортно делить быт под одной крышей.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 16 по 23 октября 2025 года, охват составил 105 696 интернет-пользователей.