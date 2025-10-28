167 человек заразились гепатитом в российском онкодиспансере

Число заразившихся гепатитом в камчатском онкологическом диспансере достигло 167 человек. Такие данные привёл губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

© Sviatlana Lazarenka

«По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором», — сказал Солодов.

Губернатор отметил, что в онкодиспансере сложилась крайне болезненная ситуация. После выявления очага заражения, который находился в кабинете КТ, был отправлен в отставку министр здравоохранения Камчатки, а руководитель диспансера и его заместитель подверглись дисциплинарным взысканиям.

У 19 подростков из Тюмени выявили сифилис и гонорею

По словам Солодова, установить точное число скончавшихся пациентов сложно, поскольку большинство из них до заражения гепатитом уже лечились от тяжёлых онкологических заболеваний. Работа по установлению причин заражения продолжается при содействии региональных властей.