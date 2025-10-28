«Сбрось мне свою геолокацию. Так мы поймем, насколько далеко друг от друга живем». С этой невинной просьбы начинается схема мошенничества, с которой сталкиваются все больше и больше подростков.

«Предложение прислать данные геолокации известного места в вашем городе поступает от новых контактов после общения в боте знакомств. Якобы для будущей личной встречи.

Сразу после отправки координат на телефон приходит видеофайл. В нем человек в форме военнослужащего Украины сообщает, что по полученной геометке будут направлены ракеты и беспилотники.

А затем – поступает звонок якобы от сотрудника российских спецслужб. Он угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции, так как это помощь ВСУ в подготовке теракта.

Псевдосотрудник требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать их курьеру. Одним словом – начинается обычная работа мошенников из украинских кол-центров.

Дорогие ребята! Не забывайте о том, что виртуальные знакомства могут быть небезопасными. Не исключено, что под маской нового друга или подруги скрывается враг, который участвует в схеме зарубежных аферистов.

Не выполняйте указания неизвестных, кем бы они ни представлялись. Помните: сотрудники правоохранительных органов могут позвонить вам только для того, чтобы пригласить в подразделение для личной встречи. И уж точно не будут запугивать и угрожать.

Блокируйте таких людей и не вступайте с ними в разговоры. Предупредите об опасности своих знакомых», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.