Конфликт между Россией и Западом, продолжающийся на Украине, может скоро приобрести неожиданный и в целом выгодный для Москвы оборот.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал известный российский экономист Михаил Хазин, отмечая, что текущие мировые события и скрытые процессы указывают на возможность такого развития ситуации, сообщает ИА DEITA.RU,

По его мнению, президент России Владимир Путин уже осведомлён о некоторых аспектах этих процессов. Хазин обратил внимание, что последние действия западных стран указывают на внутренние кризисные процессы внутри блока НАТО и Европейского союза.

Эксперт отметил, что обострение ситуации в Восточной Европе — например, взрывы на нефтеперерабатывающих заводах в Словакии и Венгрии — не являются случайными. Такие события, по его мнению, демонстрируют силу и влияние Лондона и служат сигналом тем, кто пытается выйти из-под контроля западных элит.

Путин сделал заявление о продолжении СВО

Специалист считает, что подобная концентрация событий говорит о приближающемся переломном моменте. Аналитик предполагает, что ситуация уже достигла точки, когда её больше нельзя держать в напряжённом состоянии, и в ближайшее время — возможно, даже до конца года — нас ждут неожиданные перемены.

Особое внимание Хазин обращает на действия и решения президента США Дональда Трампа. Он уверен, что импульсивные шаги Трампа, такие как отмена запланированной встречи в Будапеште, срывы переговоров между российским министром Сергеем Лавровым и американским сенатором Марко Рубио, а также введение новых санкций против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл», совпадают с информацией о продвижении российской армии на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Эксперт считает, что хотя сейчас в бою задействованы небольшие группировки, в реальности ситуация на фронте развивается быстрее, и эта информация может быть уже далеко за пределами официальных сообщений.

Хазин подчёркивает, что Трамп сейчас находится под сильным давлением со стороны трансатлантических элит, а его возраст и здоровье только обостряют ситуацию. В таком контексте он считает, что на данный момент крупные договорённости между Москвой и Вашингтоном маловероятны.

Также политолог отметил, что Европа входит в новую фазу внутреннего кризиса. Резкие и импульсивные шаги в энергетике, экономике и внешней политике свидетельствуют о растущем потере контроля над ситуацией. По его мнению, это может означать начало раскола внутри Запада, и именно такой раскол даст России возможность для стратегического манёвра.

На фоне этих событий Путин заявил, что встреча с американским лидером не отменена, а только перенесена. По его словам, стороны должны подготовиться основательно к переговорам, поскольку диалог всегда предпочтительнее конфликтов. Президент РФ отметил, что паузы в дипломатии — это не случайные задержки, а часть процесса.

Мнения экспертов позволяют предположить, что заявление Путина указывает на наличие информации о грядущих изменениях во мировой обстановке. Если прогнозы Хазина оправдаются, то завершение украинского кризиса может наступить уже к концу 2025 года — с неожиданным и выгодным для России исходом.