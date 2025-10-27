В Калининграде добыли самый крупный янтарный самородок за четыре года
В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината госкорпорации «Ростех» добыли самый крупный самородок янтаря с 2021 года. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Уточняется, что вес найденного самородка составил два килограмма 374 грамма. Он получил название «Рекордсмен». После экспертизы камень планируют выставить на аукцион.
По словам специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной, самородок имеет форму полукруга и необычно большой скол, который свидетельствуют о том, что найденный образец был частью более крупного самородка, не сохранившегося до наших дней в первозданном виде. Предположительно, 35-45 миллионов лет назад он имел круглую форму, похожую на буханку хлеба.
«В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет в комфортных для себя условиях. К сожалению, природные процессы таковы, что после извлечения на поверхность и воздействия на органический минерал кислорода и солнечного света происходит его частичное расщепление. Вторая часть камня, возможно уже имевшая трещины, скорее всего, рассыпалась на мелкие кусочки», — добавила Дугина.
Отмечается, что «Рекордсмен» стал самым тяжелым янтарным самородком, добытым за последние четыре года. Предыдущий, сопоставимый с ним камень был найден в декабре 2021 года и весил 2,7 килограмма. Его продали на аукционе за 1,2 миллиона рублей.