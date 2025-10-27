В Калининграде добыли самый крупный янтарный самородок за четыре года

В Приморском карьере Калининградского янтарного комбината госкорпорации «Ростех» добыли самый крупный самородок янтаря с 2021 года. Об этом сообщается на сайте предприятия.

© АО «Калининградский янтарный комбинат»

Уточняется, что вес найденного самородка составил два килограмма 374 грамма. Он получил название «Рекордсмен». После экспертизы камень планируют выставить на аукцион.

По словам специалиста-геммолога Калининградского янтарного комбината Анны Дугиной, самородок имеет форму полукруга и необычно большой скол, который свидетельствуют о том, что найденный образец был частью более крупного самородка, не сохранившегося до наших дней в первозданном виде. Предположительно, 35-45 миллионов лет назад он имел круглую форму, похожую на буханку хлеба.

«В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет в комфортных для себя условиях. К сожалению, природные процессы таковы, что после извлечения на поверхность и воздействия на органический минерал кислорода и солнечного света происходит его частичное расщепление. Вторая часть камня, возможно уже имевшая трещины, скорее всего, рассыпалась на мелкие кусочки», — добавила Дугина.

Отмечается, что «Рекордсмен» стал самым тяжелым янтарным самородком, добытым за последние четыре года. Предыдущий, сопоставимый с ним камень был найден в декабре 2021 года и весил 2,7 килограмма. Его продали на аукционе за 1,2 миллиона рублей.