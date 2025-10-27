Путин расширил полномочия ФСБ и СИЗО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия сотрудников ФСБ и работников СИЗО в сфере административного производства. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что закон носит технический характер, то есть не вводит новые составы правонарушений, а устраняет существующие пробелы. В частности, документ предоставляет сотрудникам ФСБ и следственных изоляторов право доставлять граждан, совершивших административные правонарушения, в служебные помещения с целью составления протоколов.

Новые полномочия могут применяться в случаях неповиновения законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов, передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в месте лишения свободы, исправительном центре или изоляторе временного содержания. Также таким правом сотрудники ФСБ и СИЗО могут воспользоваться при нарушении пропускного режима на охраняемых объектах.

Кроме того закон наделяет должностных лиц ФСБ правом осуществлять административное задержание и составлять соответствующие протоколы.