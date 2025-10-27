В Подмосковье в 2026 году благоустроят около 80 общественных пространств

Порядка 80 общественных пространств планируется благоустроить в Московской области в следующем году, среди них 17 парков, 13 скверов и девять набережных. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В 2026 году в Подмосковье планируют благоустроить еще 77 общественных пространств: 17 парков, девять лесопарков, 21 площадь и пешеходную зону, девять набережных, два веломаршрута, шесть стел, 13 скверов, а также 56 малых скверов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что обновление затронет, в частности, Центральный парк в Щелкове, сквер "Блюдечко" в Коломне, "Богородский бульвар" в Ногинске и другие городские пространства.

Отмечается, что в текущем году в план благоустройства вошли 76 объектов, среди них пять парков, десять лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 5 зон отдыха в парках, 16 скверов, 4 стелы "Населений пункт воинской доблести". Три четверти из них уже открыты. Благоустройство остальных завершат к середине декабря.