Депутат рассказала о превосходстве российских деревень над Санкт-Петербургом

Многие российские деревни превосходят Санкт-Петербург по нескольким факторам. Об этом рассказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в беседе с «Абзацем».

Парламентарий отметила, что при нынешнем президенте Владимире Путине похорошела вся страна.

«У нас есть даже в Подмосковье старые заброшенные города. Вот у меня избирательный округ Талдом, там в деревню приезжаешь какую-то, ей 300 с лишним лет — Питер отдыхает», — заявила Роднина.

Она добавила, что маленькие города имеют не менее богатую историю, чем большие.

«Город Дмитров, например, у нас есть, который всего на семь лет моложе Москвы и строился как ее младший брат. И мы стали приводить эти города в порядок», — пояснила депутат.

Ранее актер Макар Хлебников заявил, что Москва удобнее китайских городов. По его словам, российская столица — это самый комфортный город для жизни из всех, в которых он бывал.