Электрички московского региона изменят расписание на ноябрьских выходных

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут ходить по скорректированному графику с 1 по 5 ноября. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"В связи с переносом выходных, приуроченных к празднованию Дня народного единства, ЦППК совместно с Московской железной дорогой изменит расписание поездов. График движения поездов Московского транспортного узла будет скорректирован", - сказали в компании.

Так, 1 ноября поезда будут курсировать по расписанию пятницы, 2 и 3 ноября - по расписанию субботы, 4 ноября - по расписанию воскресенья, 5 ноября - по расписанию понедельника. Также в связи с изменением расписания будут скорректированы тарифы на фирменные экспрессы. Более подробная информация размещена на сайте компании.

Суббота 1 ноября в 2025 году будет рабочим днем перед тремя выходными 2 - 4 ноября по случаю Дня народного единства.