В Крыму ветеран СВО возглавил сельское поселение

Ветеран СВО Дмитрий Дольников избран председателем Мирновского сельского совета и главой администрации Мирновского сельского поселения. Об этом сообщил Telegram-канал правительства Крыма.

- Как учил меня отец, да и по моему понятию, первоочередная задача мужчины - защищать Родину. Могут сказать, что это красивые слова, это пафос, но это мое кредо по жизни, - рассказал о себе Дмитрий.

До СВО он служил в силовых структурах, а когда началась специальная военная операция Дмитрий подписал контракт и отправился на передовую. В боевых действиях сражался буквально с первого дня. Прошел Мариуполь, участвовал в штурме заводов "Азовсталь", "Азовмаш", воевал под Работино. За время боевых действий Дмитрий награжден медалями "За храбрость" "За боевые отличия", "За верность долгу", медалью "Участник специальной военной операции".

А когда по состоянию здоровья уже не мог исполнять воинский долг, избрал гражданскую карьеру. Дмитрий Дольников прошел обучение по программе "Герои Крыма" ориентированной на подготовку государственных и муниципальных служащих.