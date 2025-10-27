Мэр Казани обвинил горожан в неумении пользоваться унитазами

Мэр Казани Ильсур Метшин в понедельник, 27 октября, раскритиковал жителей города за большое количество засоров и обвинил их в неумении пользоваться унитазами.

— 50 засоров в день — это результат безответственности жителей. В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а с унитазом... к сожалению, проблема, — высказался глава города.

Он заявил об этом во время аппаратного совещания руководителей органов муниципального образования и подразделений исполнительного комитета столицы Татарстана. Метшин призвал горожан пользоваться унитазом по назначению, передает «Коммерсантъ».

27 декабря 2024 года СМИ сообщили, что власти Курска взяли на контроль устранение фонтана из фекалий, который забил из-под земли в центре города — на пересечении проспекта Клыкова и Крымской улицы. Вскоре выяснилось, что причиной прорыва нечистот стал мусор, засоривший канализационный колодец.

Эксперты рассказали, что причиной засора в канализации могут стать специальная туалетная бумага и остатки кофе — они прилипают к стенам канализационных труб и постепенно увеличиваются в размерах.