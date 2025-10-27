Эксперты назовут ключевые драйверы регионального развития последних десятилетий

Дискуссия пройдет в рамках форума ОП РФ «Сообщество» в Москве.

© Пресс-служба форума «Сообщество» ОП РФ

Какие факторы стали ключевыми драйверами трансформации регионального развития за последние 20 лет? Как обеспечить устойчивость развития регионов в условиях глобальных изменений? Растет ли запрос граждан России на соучастие в региональном и муниципальном развитии? Эти и другие вопросы обсудят спикеры на площадке итогового форума Общественной палаты РФ «Сообщество», который состоится 31 октября — 1 ноября в Москве.

Модераторами встречи выступят председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, директор центра территориальных изменений и городского развития РАНХиГС Андрей Максимов и первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ, руководитель департамента по работе с регионами АНО ЭИСИ Дарья Кислицына.

В дискуссии примут участие члены ОП РФ, представители власти, экспертное сообщество и политологи. Мероприятие станет платформой для обмена опытом, анализа успешных практик и выработки рекомендаций для формирования эффективной региональной политики.

Общественники считают, что выявленные на сессии тенденции и стратегии будут способны поддержать сбалансированное развитие территорий, а также повысить инвестиционную привлекательность и инновационный потенциал субъектов РФ. Участники обсудят вызовы и возможности, которые сопровождают изменения региональной политики, а также факторы, способствующие успешной трансформации территорий.

«За последние 20 лет в России произошли значительные изменения в региональном развитии, включая масштабное обновление инфраструктуры и улучшение социальной среды, что существенно изменило ожидания населения. Сегодня жители активно участвуют в формировании будущего своих регионов и страны в целом, что ставит перед властями задачу создания эффективных механизмов вовлечения граждан в процесс регионального развития», — сообщает Андрей Максимов.

Особое внимание будет уделено вопросам регионального развития в контексте сформулированных Президентом Владимиром Путиным национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В фокусе внимания также вопросы формирования комфортной городской среды, развития опорных населенных пунктов, малых городов и сельской местности, повышение туристической привлекательности территорий и вовлечение жителей и предпринимательского сообщества в процесс преобразований.

Напомним, в 2025 году Общественная палата России отмечает свое 20-летие. Форум «Сообщество» — ключевое событие юбилейного года. Он пройдет в преддверии Дня народного единства, 31 октября — 1 ноября, в Москве в национальном центре «Россия» (г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, стр. 18).

Тема форума — «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра».

