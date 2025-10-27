В России признали нежелательными две украинские организации

Генеральная прокуратура (ГП) РФ признала нежелательной деятельность на территории России двух организаций — Ideas for Change и Truth Hounds. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

По данным ведомства, нежелательной признана деятельность организаций Ideas for Change и Truth Hounds. Они созданы в 2014 и 2015 годах и располагаются в Киеве.

Ideas for Change размещает публикации, которые осуждают специальную военную операцию (СВО) и призывают не признавать результаты референдумов о принятии новых регионов в состав России, а также призывают увеличивать поставки вооружения для Киева.

Одной из основных задач Truth Hounds является создание и распространение фейковых материалов о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в ходе СВО.

Обе компании выступают за усиление санкционного давления на Россию и призывают мировое сообщество отказаться от экономического сотрудничества с РФ.

Ранее сообщалось, что выступающую против цензуры организацию признали нежелательной в России.