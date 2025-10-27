В Калининграде вылечились 13 из 14 отравившихся в кафе школьников

Амбулаторное лечение завершено для 13 из 14 школьников, заразившихся норовирусом после мероприятия в одном из городских кафе. Об этом ТАСС сообщили в областном Минздраве.

"Выписаны все школьники, кроме одного, состояние у него удовлетворительное", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что амбулаторное лечение завершено для 13 из 14 школьников, заразившихся норовирусом в калининградском кафе "Бела донна".

Ранее стало известно о том, что у девяти учеников школы №3 Калининграда диагностировали острую кишечную инфекцию. Это учащиеся двух 8-х классов, все они были на мероприятии, проходившем в кафе. Позже число пострадавших школьников выросло до 14, один из учащихся был госпитализирован, остальные проходят лечение амбулаторно. У всех диагностирован норовирус.

22 октября областное управление Роспотребнадзора сообщило, что на предприятии общественного питания "Бела донна" ООО "СБ39", где питались пострадавшие, лабораторно подтверждены многочисленные нарушения санитарного законодательства. В кафе установлено микробиологическое загрязнение продукции, воды, производственных объектов. Руководитель предприятия общественного питания 12 октября допустил к работе лиц без медицинского осмотра. По результатам обследования у одного из привлеченных к работе выявлен норовирус.

24 октября Московский районный суд Калининграда приостановил деятельность кафе на 90 суток. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил по ст. 236 УК РФ.