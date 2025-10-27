Педагог Савинкина: повышать проходные баллы в вузах нужно с учетом демографии

В России повысили проходные баллы ЕГЭ по шести основным предметам на будущий учебный год. Это своего рода фильтр абитуриентов, который должен повысить качество образования в стране, однако важно учитывать демографическую ситуацию – если поступающих в вузы будет слишком мало, то это создаст новые риски для рынка труда. Об этом в беседе с RuNews24.ru предупредила замдиректора одной из российских общеобразовательных школ Наталия Савинкина. Специалист отметила, что новые меры в первую очередь направлены на приём в вузы более подготовленных и мотивированных студентов. Особенно это касается ключевых предметов – математики, химии, физики и информатики, так как сегодня крайне важны высококвалифицированные специалисты в этих областях. Ужесточение требований в этом свете приведёт к тому, что абитуриенты будут обладать более глубокими знаниями, пояснила эксперт. "Мы хотим видеть на рынке труда образованных и востребованных специалистов, и это зависит от качества подготовки, которую они получили в вузах", — добавила она. Однако важно учитывать демографическую ситуацию, чтобы на фоне падения рождаемости не возникло проблем с недобором поступающих в вузы – это в будущем чревато усугублением дефицита кадров на рынке труда, предупредила Савинкина. "Если мы будем повышать проходные баллы в условиях, когда фильтровать абитуриентов станет некого, это может негативно сказаться на экономике и социальной сфере", — пояснила она. По мнению педагога, это говорит о необходимости применения максимально сбалансированного механизма, который позволит одновременно сделать требования к абитуриентам более высокими, но при этом не оттолкнуть от высшего образования потенциальных специалистов. Все изменения в сфере образования должны учитывать текущую ситуацию и применяться в комплексе с другими решениями, подчеркнула Савинкина. Она призвала не только повышать планку, но и обеспечивать условия для того, чтобы все желающие молодые люди могли позволить себе получить высшее образование и стать профессионалами в своих областях. Напомним, Минобрнауки определило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные вузы в 2026/2027 учебном году. Согласно проекту приказа, минимальный балл по русскому языку составит 40, по профильной математике — 40, по физике — 41. По обществознанию потребуется набрать 45 баллов, по информатике — 46 баллов. По истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии минимальный порог установлен на уровне 40 баллов.

© Секрет Фирмы