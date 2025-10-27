В Подмосковье назвали лауреатов премии губернатора в области науки и технологий

Два авторских коллектива и 13 ученых стали лауреатами премии губернатора Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов. Для победителей предусмотрены премии в размере 700 тыс. рублей, об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Премии губернатора для молодых ученых и специалистов вручаются ежегодно. Проекты оцениваются с учетом новизны разработок и результатов, а также приоритетов региона. По итогам конкурсного отбора в этом году будет вручено 15 премий, их получателями станут два авторских коллектива и 13 молодых ученых и специалистов. Размер каждой премии составляет 700 тыс. рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что в числе лауреатов премии сотрудники таких научных организаций региона, как МФТИ, ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, НПП "Исток" им. А.И. Шокина, ОИЯИ, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН и другие.

Подчеркивается, что премия губернатора Московской области для молодых ученых в регионе предоставляется с 2012 года. За это время было присуждено порядка 200 премий.