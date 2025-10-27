В Большом театре начался новый сезон Молодежной оперной программы

«Ингосстрах» сообщил об открытии нового сезона проекта Молодежной оперной программы Большого театра.

В рамках программы молодые певцы и концертмейстеры из разных регионов России и стран СНГ могут пройти курс профессионального усовершенствования и получить практику на сцене Большого театра.

В этом году к программе присоединились 11 молодых исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Астаны, говорится в сообщении. Всего было подано 390 заявок.

«Ингосстрах» является генеральным партнером Большого театра с 2019 года. Компания также поддерживает Молодежную балетную программу и Программу для хореографов.