Исполнительница хита «Матушка-земля» рассказала о  планах на будущее

Певица Татьяна Куртукова завоевала популярность за рубежом благодаря своему хиту «Матушка-земля», который буквально взорвал соцсети. Этот трек стал основой нового тренда: иностранцы массово снимают видеоролики, пытаясь повторить слова песни.

Хотя композиция была написана ещё 10 лет назад, её настоящий успех пришёл только в 2024 году, когда трек был переиздан. С момента выпуска он стремительно захватывает чарты, не только в России, но и за границей.

В интервью с «Абзацем» Татьяна поделилась своими планами на будущее и призналась, что мечтает о мировом туре.

«Если получится поехать в мировой тур, значит, обязательно туда отправимся», — отметила она.

Певица не скрывает, что готова к новым шагам на международной сцене.