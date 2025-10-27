Дочь Дмитрия Пескова показала сюрприз, подготовленный к его дню рождения

Елизавета выложила подарок с опозданием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пять раз становился отцом. У государственного деятеля трое сыновей и две дочери. Самая младшенькая Надежда появилась на свет в браке политика с российской фигуристкой Татьяной Навкой. Старшая наследница Елизавета родилась во втором союзе Дмитрия с Екатериной Солоцинской.

17 октября Песков отмечал важную для себя дату — день рождения. Секретарю президента исполнилось 58 лет. Дочь Лиза решила порадовать отца весьма необычным подарком. Сегодня она хоть и с опозданием, но поделилась им в своих социальных сетях. 27-летняя девушка выложила фотографию, на которой Дмитрий позировал рядом с фигурой из шариков. «Надувной подарок» очень уж напоминал именинника. Они даже были одеты в похожие костюмы.

В день рождения Дмитрия Пескова WomanHit публиковал его романтичное совместное фото с супругой — фигуристкой Татьяной Навкой. Избранница пресс-секретаря президента сопроводила черно-белый кадр трогательными словами. Спортсменка искренне поблагодарила Всевышнего за такого мужа.