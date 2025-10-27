Депутат призвал родителей крестить детей перед публикацией их фото в Сети

Перед публикацией детских фотографий в Сети, несовершеннолетних надо крестить, заявил Life.ru. зампред ВРНС, депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

По его словам, практика ведения блогов и страниц в интернете, посвященных детям, требует от родителей высокой ответственности и духовного осмысления.

"Сегодня мы наблюдаем, как жизнь малыша с первых дней становится достоянием широкой аудитории в Сети. Однако, прежде чем сделать такое ответственное решение, родителям необходимо задуматься о духовной защите своего чада", – отметил Иванов.

По мнению депутата, первым шагом для православных семей должно стать крещение ребенка.

"Это та благодатная ограда, которая даруется свыше", – подчеркнул он.

Однако даже после совершения таинства родителям не следует полагаться только на собственное разумение – Иванов призвал получать благословение духовного наставника перед публикацией фото и видео детей.

Он отмечает, что это акт духовной рассудительности. Священник может дать мудрый совет, помочь сохранить внутренний мир ребенка и семейный покой.

Иванов обратил внимание на то, что вопросы цифровой среды тесно переплетаются с традиционными ценностями, а главная задача родителей – строить жизнь семьи на прочном духовном фундаменте, а не слепо следовать модным тенденциям.

По его словам, только так можно воспитать сильное и здоровое поколение, которое любит свое Отечество и его святыни.

Ранее сообщалось, что в православии нет строгих правил, обязывающих креститься при каждом случае. Как пояснил Иванов, крестное знамение является осознанным обращением к Богу, а не механическим ритуалом. Также он подчеркнул важность объяснения детям смысла этого действия.