Львова-Белова предложила выдворять мигрантов-нарушителей вместе с детьми

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова предлагает продумать механизм совместного выдворения из России вместе с детьми иностранцев-нарушителей, чтобы несовершеннолетние не оставались в России без попечения.

В докладе о деятельности, опубликованном уполномоченным при президенте по правам ребенка, Марией Львовой-Беловой, предложено продумать механизм совместного выдворения из страны иностранного гражданина-нарушителя, являющегося единственным родителем несовершеннолетних, вместе с детьми, передает ТАСС.

Такие меры, по словам омбудсмена, необходимы, чтобы не допускать ситуации, когда дети-мигранты остаются в России без попечения родителей после их административного выдворения.

Омбудсмен объяснила, что сейчас бывают случаи, когда детей, родители которых выдворены по решению суда за пределы России, оставляют в социальных учреждениях на территории страны. Иногда дети находятся там до передачи их государству происхождения, что может занимать длительное время.

По мнению Львовой-Беловой, административное выдворение единственного родителя несовершеннолетних, реализуемое как самостоятельный контролируемый выезд, позволило бы соблюдать баланс между интересами ребенка и государства в сфере борьбы с нелегальной миграцией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура оспорила приговор мигрантам за изнасилование девушки во Владивостоке.

Суд в Москве приговорил троих мигрантов, напавших на журналистку «Матч ТВ», к срокам заключения от четырех до девяти лет в исправительной колонии общего режима.

Студента-иностранца в Саратове обвинили в сексуальном насилии над местной жительницей.