Комитет Совфеда не поддержал законопроект о Дне Отечественной истории

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре не поддержал законопроект, устанавливающий День Отечественной истории. Соответствующее решение было принято на заседании комитета 27 октября.

Авторы документа группа депутатов и сенаторов. Они предлагают внести изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» и сделать 28 января Днем Отечественной истории.

По их мнению, установление такой памятной даты задаст новый импульс осмыслению исторического опыта государства, его достижений и трагедий, а также будет способствовать укреплению национального самосознания.

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева напомнила, что в России есть два официальных праздника — День историка и День России, а это означает, что День Отечественной истории будет излишним.