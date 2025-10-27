Свыше 860 заявок поступило на конкурс команд вузов общества "Знание"

Более 860 заявок из 82 регионов России поступило на всероссийский конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества "Знание".

"Завершился прием заявок на первый всероссийский конкурс команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, проводимый обществом "Знание" совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке Росмолодежи. Проект нацелен на выявление лидеров по организации условий самореализации молодежи: в работе, семье, творчестве и других сферах, важных для государства. Всего поступило 866 заявок из 82 регионов России", - говорится в сообщении.

Для конкурсантов было доступно шесть основных номинаций. В топ-3 самых популярных из них по количеству заявок вошли "Патриотическое воспитание и единство народов России", "Медиа и творчество" и "Спорт и туризм". После них следуют номинации "Добровольчество и экология", "Профориентационная работа и работа с выпускниками" и "Молодые семьи и социальная сфера".

"Мы завершили прием заявок на конкурс и уже сегодня можем говорить о том, что интерес к развитию молодежной политики и воспитательной деятельности в университетах оказался по-настоящему высоким, он превзошел наши ожидания. Мы видим у конкурсантов желание не просто побеждать, но и стремление внедрять новые подходы, делиться лучшими практиками", - отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

На следующем этапе участников ждет валидация заявок на соответствие положению конкурса. После нее эксперты оценят практики и форматы работы команд по ключевым критериям. Финальные испытания и подведение итогов состоятся в рамках всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, организованном Министерством науки и высшего образования РФ.