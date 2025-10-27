Умер известный российский музыкант Галсан Ошоров

В возрасте 48 лет скончался музыкант Галсан Ошоров, сообщает MK.RU.

Ошоров был исполнителем на инструменте моринхур. Кроме того, как педагог он внес большой вклад в развитие музыкальной культуры Бурятии.

Имел звание Почетного работника культуры Монголии, Почетную грамоту от министерства культуры Бурятии, Почетную грамоту Народного Хурала Республики Бурятия, Почетную грамоту Республики Бурятия.

Галсан Иннокентьевич был солистом Бурятского государственного национального театра песни и танца "Байкал", преподавал в школах искусств, его ученики часто побеждали в крупных конкурсах.

Посещал вместе с театром Донбасс, был волонтером.

Прощание с артистом состоялось сегодня в улусе Сорок Окинского района.