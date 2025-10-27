Что произошло 27 октября: «Марш на Рим» и открытие театра «Ленком»

27 октября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Подробности — в материале «Рамблера».

Открытие театра «Ленком»

В Москве 27 октября 1927 года открылся театр, который впоследствии стал известен как «Ленком». Первоначально он носил название Театр Рабочей Молодежи (ТРАМ) и находился в здании бывшего Купеческого клуба. Переименование в «Театр имени Ленинского комсомола» произошло в 1938 году. С 1973 по 2019 год его возглавлял Марк Захаров, режиссер, который во многом определил лицо театра на многие годы вперед. В 2019 году театру было официально присвоено имя Марка Захарова, и сегодня он известен как «Ленком Марка Захарова».

Окончание строительства Байкало-Амурской магистрали

27 октября 1984 года завершилось строительство Байкало-Амурской магистрали, крупнейшего инфраструктурного проекта СССР. Этот железнодорожный путь длиной 4300 километров стал вторым выходом России к Тихому океану. Магистраль пролегает через семь горных хребтов, пересекает одиннадцать рек и более тысячи километров проходит в зоне вечной мерзлоты. В строительстве участвовали свыше двух миллионов человек. Сегодня БАМ символизирует трудовой подвиг страны.

Карибский кризис

27 октября 1962 года над Кубой русские военные сбили американский разведчик U-2. Летчик, майор Рудольф Андерсон, трагически погиб. Этот день стал апогеем Карибского кризиса, когда мир оказался на грани ядерной войны. На следующий день стартовали переговоры между сверхдержавами. СССР согласился убрать ракеты с Кубы, а США обязались не атаковать остров и демонтировать свои ракеты в Турции. Карибский кризис заметно изменил ход холодной войны.

«Марш на Рим»

«Марш на Рим» — поход боевиков Национальной фашистской партии во главе с Бенито Муссолини 27–30 октября 1922 года, направленный на захват власти в Италии. Силы Муссолини подошли к Риму, и он, вопреки закону, стал премьер-министром, сформировав первое фашистское правительство. В шествии участвовали около 25 тыс. человек, требовавших отставки премьер-министра Луиджи Факта. Это событие стало началом борьбы за упрочение фашизма в Италии, которая завершилась установлением тоталитарной диктатуры в 1923 году и продолжалась до 1943 года.