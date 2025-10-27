Подмосковный депутат обложила матом недовольных жителей: "[Уезжайте] в лес!"
В Дубне набирает обороты скандал из-за высказываний местного депутата. Накануне по социальным сетям разлетелся ролик, в котором член Совета депутатов наукограда Екатерина Аратова критикует недовольных жителей. Поводом стало обсуждение благоустройства Чернореченского лесопарка.
Из-за обилия нецензурной лексики мы не можем опубликовать само видео. В нем депутат очень эмоционально, используя мат, обращается к горожанам, которые недовольны вырубкой кустов и деревьев.
Депутат предположила, что у жителей Дубны "настолько сложилась жизнь", что они могут думать только о деревьях. Высказалась Аратова и о россиянах, которые не хотят и не могут работать.
Свое видео депутат назвала выражением позиции и "сливанием негатива". Аратова подчеркнула, что не жалеет о сказанном.