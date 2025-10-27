В Госдуму внесут проект о доплате учителям-наставникам

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается выплачивать премии школьным педагогам-наставникам за поддержку начинающих учителей.

© РИА Новости

Предусматривается, что доплата будет составлять не менее 50% от ставки заработной платы наставника.

Как отметил в беседе с РИА Новости автор инициативы и лидер партии Сергей Миронов, предлагаемый законопроект направлен на создание мощного материального стимула для опытных педагогов, готовых взять на себя ответственность за сопровождение и профессиональное становление начинающих учителей.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить единую систему федеральных выплат для учителей, чьи ученики набрали сто баллов на ЕГЭ или стали победителями Всероссийской олимпиады школьников.