В России хотят усовершенствовать трудовые гарантии для женщин

В России предлагают запретить устанавливать испытательный срок для женщин, которые имеют детей в возрасте до трех лет, а также усовершенствовать режим неполного рабочего времени и запретить привлечение к сверхурочной работе одиноких родителей детей до 16 лет без их согласия. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Проектом федерального закона „О внесении изменения в статью 70 Трудового кодекса Российской Федерации“ предлагается расширить действующий запрет устанавливать испытательный срок для женщин с малолетними детьми», — следует из пояснительной записке к проекту. Соответствующими документами располагает РИА Новости.

В настоящее время законодательство предусматривает запрет на командировки для матерей, воспитывающих детей в возрасте до полутора лет. Предлагаемый законопроект расширяет данную меру, распространяя ее действие на женщин, чьи дети не достигли трехлетнего возраста.

Кроме того, другой законодательной инициативой предлагается увеличить с 14 до 16 лет возраст ребенка, при достижении которого родители могут по их просьбе работать по неполному графику.

Новые нормы будут действовать не только для родителей, но и для опекунов или попечителей. В сопровождающей записке отмечается, что подростки в возрасте от 14 до 16 лет требуют особого внимания, так как именно в этот период формируются их личность и навыки, осуществляется подготовка к экзаменам и следующим этапам обучения.

Законопроекты также регулируют нормы привлечения одиноких родителей к сверхурочной работе: предлагается устанавливать письменное согласие для их привлечения, если ребенку еще не исполнилось 16 лет. Как подчеркнул Нилов, активное участие взрослых в жизни подростков напрямую влияет на их успешную социализацию и благополучие.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести отдельный оплачиваемый отпуск для отцов новорожденных детей продолжительностью семь дней, поскольку действующее законодательство не предусматривает такой гарантии. Инициаторами законопроекта также выступили представители профильного комитета, который курирует новые меры поддержки семей с детьми.