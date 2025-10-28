На Камчатке за сутки произошло 6 афтершоков магнитудой до 4,8

На Камчатке за сутки произошло 6 афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,8. В Петропавловске-Камчатском подземный толчок ощущался силой до 2-3 баллов, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, с 12:00 до 13:00 29 октября есть вероятность подтопления участка побережья от поселка Октябрьского до мыса Левашова Усть-Большерецкого округа. Штормовое предупреждение сохранится до 16:00 29 октября. Жителей просят не выезжать в эту прибрежную зону. В акваториях Охотского моря и Тихого океана прогнозируют штормовой ветер.

По-прежнему активны вулканы Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенникова и Камбальный. На вулкане Крашенинникова зафиксированы два пепловых выброса.