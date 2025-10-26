В аэропорту Калуги второй раз за день приостановили взлеты и посадки самолетов

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

© Международный аэропорт Калуга/Telegram

Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги в 20.34 по московскому времени. Напомним, первый раз авиагавань приостанавливала обслуживание рейсов в 15.53.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал об уничтожении днем трех БПЛА над регионом.