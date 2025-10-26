Актер театра и кино Геннадий Назаров умер на 59-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Причина смерти, дата и место похорон пока не называются.

«Ушел из жизни Геннадий Назаров. Кто-то знает его как актера, ярко выстрелившего в середине 90-х в фильме Петра Тодоровского «Какая чудная игра», и до начала 2000-х много снимавшегося: у Данелии, Астрахана, Хотиненко», — пояснили в «Мастерской».

В пресс-службе отметили, что почти 20 лет Назаров был педагогом мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе.

Геннадий Назаров родился в 1967 году. В 1988 году окончил Московское театральное художественно-техническое училище.

Был занят в постановках Сергея Женовача в Театре на Малой Бронной («Ночь перед Рождеством», «Пять вечеров»), выступал на сцене Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», преподавал в Российском институте театрального искусства — ГИТИС.