Российский актёр театра и кино, а также театральный педагог Геннадий Назаров скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщили в пресс-службе московского театра «Мастерская Петра Фоменко».

Согласно опубликованному в Telegram-канале культурного учреждения сообщению, Назаров умер в воскресенье, 26 октября.

«Светлая память и самые искренние соболезнования друзьям, родным и близким...» — говорится в публикации.

В субботу, 25 октября, стало известно о смерти на 80-м году жизни заслуженного артиста России Алексея Золотницкого.