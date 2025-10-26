В Ухте открыли памятник Герою ДНР Мотороле
В городе Ухта открыли памятник Герою ДНР, первому командиру батальона «Спарта» Арсену Павлову (позывной Моторола). Об этом сообщили власти Республики Коми.
Инициатива увековечить память Павлова получила поддержку среди общественных и ветеранских организаций, а также жителей Ухты.
«Памятник уроженцу города – командиру батальона «Спарта», известному под позывным «Моторола», установили в сквере Героев Ухты», — сказано в сообщении.
На основании памятника размещён QR-код, с помощью которого можно узнать больше о жизни и подвиге известного комбата.
Арсен Павлов родился 2 февраля 1983 года в Ухте. После госпереворота в Киеве он стал одним из лидеров народного ополчения Донбасса. Участвовал в обороне Славянска, битве за Иловайск, Дебальцево, сражениях за Донецкий аэропорт.
Погиб 16 октября 2016 года в результате теракта в Донецке.