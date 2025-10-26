Пранкер Лексус перечислил главные правила защиты от мошенников

Россиянам следует соблюдать несколько правил "информационной гигиены", чтобы не стать жертвой мошенников. О способах защиты от злоумышленников рассказал ТАСС пранкер Алексей Столяров, также известный как Лексус.

Первое правило, по словам пранкера, - помнить,что каждый звонок несете в себе потенциальную угрозу и риск.

Второе - не обсуждать онлайн какие-либо деликатные темы, а при необходимости использовать своеобразные "пароли", на который должен отозваться собеседник

Лексус добавил, что мошенники постоянно придумывают новые схемы, активно используя мессенджеры и искусственный интеллект.

"Обычные телефонные звонки уже не так эффективны, как мессенджеры, когда можно фокусно атаковать человека и на нем строить свою легенду", - пояснил пранкер.

Лексус отметил, что мошенники обрабатывают жертв "точечно" - собирая данные о самом объекте атаки и его близком окружении, чтобы заставить человека думать, будто он общается не с посторонним.

Ранее Алексей Столяров с напарником Владимиром Красновым (Вован) дали молодежи совет, как отличить достоверную информацию от вымысла.