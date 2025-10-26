Иностранцы сетями ловили воробьев на обед

В Благовещенском районе иностранцы ловили воробьев сетями для дальнейшего использования в пищу. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел возле села Волково, где местные жители заметили, как неизвестные установили большую сеть для отлова птиц на кукурузном поле и повесили звуковую ловушку, имитирующую пение воробьев, чтобы привлечь их. После сигнала в социальных сетях на место выехали охотинспекторы.

Оперативная группа обнаружила пойманных воробьев: около 20 птиц находились в самодельной ловушке. Всех птиц освободили.

Теперь инспекторы планируют регулярные рейды в этом районе. На месте задержали нескольких иностранцев. Предполагается, что их теперь обвинят в браконьерстве, говорится в материале.

До этого стало известно, что перед Орехово-Зуевским городским судом предстанет житель Подмосковья, который незаконно убил лося. Мужчина отправился на охоту, не имея соответствующего разрешения. Он застрелил из ружья лося, после чего уехал за прицепом, чтобы вывезти животное. Прибыв снова на место, он разделал свою добычу и отправился домой, но в этот момент его задержал представитель государственного охотничьего контроля.